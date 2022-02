EXCLUSIV | „Ne-am certat și cu pumnul și cu piciorul!”. Fotbalistul care a dat-o parte în parte cu patronul său

Dacian Varga nu s-a despărțit în termeni amiabili de Sportul Stduențesc, după ce echipa a ajuns aproape de dispariție.

Fostul fotbalist avea de recuperat bani de la Vasile Șiman care „l-a tot dus cu zăhărelul” o perioadă. Iar de la o simplă cerere până la un conflict în toată regula a mai fost doar un pas.

Ne-am bătut puțin, ne-am certat și cu pumnul și cu piciorul! Pentru mine nu a fost nasol, ne-am îmbrâncit și s-a ascuns apoi în toaletă. După 3-4 luni de zile am fost declarat jucător liber, dura mult să te judece ca și acum. Eram bucuros că am scăpat. Dar la scurt timp primesc un telefon de la Federație <<Vezi că ai un nou contract>>. Am crezut că glumește. Șiman a venit și a băgat un nou contract. Eu zic doar nu eram nebun să mai semnez după tot ce s-a întâmplat.

M-am dus repede la Federație, falsificase semnătura și s-a dovedit. Cei de la registru sunt obligați să înregistreze, el putea încontinuu să facă asta ca să te țină pe loc. Până atunci cu mine a fost un patron corect, avea să îmi dea niște bani, dânsul luase banii de la Porumboiu, trebuia să îmi dea 75.000 de euro. Și mi-a zis te duci împrumutut la Vaslui și după ce îmi dă Porumboiu banii ți-i dau ție. Dar nu au mai venit banii. Stai că marți, stai că joi, de la asta a pornit discuția mea cu el”, a explicat Dacian Varga, în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD.

Acesta și-a adus aminte ce strategie aplica fostul patron al Sportului pentru a nu pierde bani în fotbal.

„Era tobă de fotbal. I-a dat multe sfaturi domnului Copos, ei sunt și neamuri acolo. Țin minte o fază când venise Sabău la Rapid și eram la domnul Șiman în birou, el nu concepe să îi spună antrenorul ce jucători să aducă. Ca să se trezească peste 7-8 etape că antrenorul pleacă și el rămâne cu jucătorii pe cap.

Ce îmi garantează că ei îmi iau campionatul sau că iau bani buni pe ei? Nu se lua după antrenor. Niciodată cât am jucat fotbal nu mi-a spus nu îți da viața într-un meci sau altul, vorbesc despre echipa mea”, a încheiat fostul mijlocaș.