EXCLUSIV | Oficialii Rapidului, avertizați: „Dacă îl schimbi pe Iosif, te bați la retrogradare!”

Giuleștenii au ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și ocupă locul 6 în clasament, după 18 meciuri!

Rapid București a fost de departe revelația din prima parte a campionatului, iar elevii lui Mihai Iosif ajunseseră chiar să se situeze pe locul secund în clasament, la primul sezon după promovarea în Liga 1. Acum însă, formația de la Podul Grant se află într-o scădere de turație, iar viitorul actualului antrenor este din ce în ce mai nesigur în momentul de față.

Cu toate acestea, Dumitru Dragomir continuă să îl susțină necondiționat pe Iosif, în ciuda ultimelor rezultate. Fostul șef al LPF este de părere că giuleștenii sunt pe locul din prezent doar datorită actualului tehnician și crede că o eventuală îndepărtate a acestuia ar trimite echipa direct în lupta pentru locurile de retrogradare.

„Știți de ce are Rapidul are punctele pe care le are? Datorită lui Mihai Iosif! În momentul în care îl vei schimba pe Iosif, te bați la retrogradare. Dacă nu este așa să nu îmi ziceți Mitică Dragomir. Lăsați-l să termine campionatul. Faceți experimente la începutul sezonului, nu acum! Eu vă spun că Rapidul este pe locul pe care este doar datorită actualului antrenor. Poate aici a influențat pozitiv și Săpunaru, dar puțin. În rest, este meritul total al lui Iosif!”, a spus Dragomir, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.