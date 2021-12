Mihai Iosif, resemnat după ce Rapid a ratat revenirea pe podium: „Nu suntem în cea mai bună perioadă”

Giuleștenii au pierdut la Ovidiu și nu au nicio victorie în cele trei etape de la începutul returului.

Iar antrenorul Mihai Iosif e posibil să fi pierdut și câțiva titulari pentru etape viitoare.

„Nu mi-a plăcut nimic. Am jucat slab, nu am meritat în seara asta mai mult. Am avut 4 jucători accidentați, deci și ghinion. Tot ce am pregătit o repriză întreagă s-a năruit după 20 de minute. E tristețe la Rapid. Sper să avem capacitatea să ne redresăm. Nu suntem în cea mai bună perioadă, e clar. La Alex Ioniță e o recidivă, dar toată lumea mi-a spus că e ok.

Nu-mi reproșez că l-am titularizat. L-am întrebat pe el, i-am întrebat pe doctori, toată lumea și-a asumat. Am vrut să surprind cu el în echipa de start. Medical, nu pot eu să-mi dau cu părerea despre jucători. Dragoș Grigore e în drum spre București, Ioniță clar nu va juca la meciul următor, Hlistei nu știu, Morais nu știu”, a fost declarația tehnicianului la finalul jocului din etapa a 18-a a Ligii 1.

Iar cuvintele sale au acoperire dacă ne uităm la cifrele meicului de la Ovidiu. Astfel, alb-vișinii au avut doar 2 șuturi la poartă, dintre care doar unul cadrat. Farul a avut posesia, Rapid având doar mingea doar 42 % din timpul de joc, în timp ce raportul cornerelor a fost 7-2 pentru constănțeni. Rapid mai are trei partide de jucat până la pauza comepti’ională, toate cu echipe din prima jumătate a calasamentului. Săpunaru & Co le vor mai întâlni pe FC Argeș, FCSB și FC Botoșani în 2021.