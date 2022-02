EXCLUSIV | Povestea incredibilă trăită la Vaslui de un nume greu din fotbal: „Mi-au furat un bec de 30 de ori!”

În cariera lui, Dacian Varga a trecut și pe la FC Vaslui, într-o perioadă în care moldovenii erau printre protagoniștii campionatului.

Fostul jucător și-a adus aminte cum a fost perioada petrecută la echipa patronată de Adrian Porumboiu. Și ce probleme extrafotbalistice a întâmpinat.

„Stăteam în Vaslui, dar după antrenament plecam la Iași, nu aveai ce să faci la Vaslui, mergeam la un restaurant, voiam să comandăm ceva și ni se spunea <<Nu mai avem>>. Am întrebat <<Cine intră?>>. Pentru că era restaurantul gol. Acolo puteai doar să mergi la mall să mănânci.

Stăteam la un apartament la etajul 1 și era beznă pe culoar și m-am oferit să plătesc să se pună un bec pentru că nu vedeam unde să bag cheia în ușă. Mi-au furat becul de peste 30 de ori! 200 de euro plăteam chirie, era nou apartamentul. Proprietarul mi-a zis prima oară că vrea banii înainte, zic nu e problemă haideți să văd apartamentul. Când a văzut cine sunt nu și-a mai făcut probleme”, a dezvăluit Dacian în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD.

CITEȘTE ȘI –>> Pedeapsă pe măsură! Un antrenor a fost exclus pe viață pentru agresiune sexuală

Dacă la Vaslui a dat de un patron extrem de prezent în viața echipei, la Urziceni, Dumitru Bucșaru era mai degrabă scump la vedere.

Mulțumesc lui Dumenzeu că nu am luat apartament de la Bucșaru, erau niște case dar au fost probleme, eu am preferat banii , nu îmi plăcea zona, dar am înțeles au fost lăsate la bancă și au trebuit să le evacueze.

Eu cred că l-am văzut de trei ori cât am fost un an la Urziceni, înainte să ajung eu acolo se spunea că a fost o dată sau de două ori în vestiar și i-a certat pe jucători. Intrase după Dan Petrescu. Și l-am văzut apoi și la petrecerea de titlu. Mulțumesc lui Dumenzeu că nu am luat casă de la Bucșaru, pentru că au fost probleme, au trebuit să le evacueze.

Eu am preferat banii, nu îmi plăcea zona. Majoritatea echipelor la care am activat s-au desființat. Îți dai seama dacă o să am o familie, ce le povestesc ? Că am jucat la Urziceni. <<Care Urziceni?>> . La fel și cu Sportul, ASA Târgu Mureș, FC Vaslui”, a mai comentat fostul mijlocaș.