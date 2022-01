EXCLUSIV | Reacție după ce Ladislau Boloni i-a scos pe jucători la alergare în mijlocul nopții: „Eram surprinși”

Fostul international Adrian Iencsi (46 de ani) a vorbit despre Ladislau Boloni (68 de ani), selecționer al României între iulie 2000 și iulie 2001.

Fostul selecționer i-a scos la alergat pe jucătorii naționalei la mijlocul nopții.

„Asa este, a fost un drum lung, am schimbat 2-3 avioane nu stiu daca am apucat samnacam nu mai stiu cat era ceasul stiu ca am iesit la alergare. Eram surprinsi dar ne-am dat seama ca ne-a dezmortit atunci si ne-a priit acest lucru”, a declarat Adrian Iencsi, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă HD.

Adrian Iencsi a jucat în 30 de partide pentru naționala României și a marcat un gol. Fostul fundaș a debutat la prima reprezentativă în mandatul lui Boloni.

Ladislau Boloni are o experienţă de 27 de ani, ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată, a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.

Boloni a câștigat campionatul cu Sporting Lisabona (2001-2002) și cu Standard Liege (2008-2009). De asemenea, a mai câștigat Cupa Portugaliei (2001-2002) şi Supercupa Portugaliei (2002-2003), dar şi Supercupa Belgiei (2008-2009).

Postul de televiziune Realitatea Sportivă HD se poate vedea în grila operatorului RCS/RDS, PE CANALUL 145.