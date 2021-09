EXCLUSIV | Reperele unei cariere de poveste pentru un fotbalist care a scris istorie în Liga 1: „Sunt foarte norocos”

Costel Câmpeanu a strâns aproape 500 de meciuri în prima divizie, dar se mândrește și cu prezența în câteva partide internaționale de referință inclusiv pentru fotbalul românesc.

Fostul portar a făcut în exclusivitate pentru realitateasportiva.net un top al celor mai importante meciuri din activitatea sa de jucător.

„În `90 eram la Dinamo și ne băteam la titlu. Înaintea ultimei etape aveam cu un punct mai mult decât Steaua. Am întâlnit Farul și eu am apărat un 11m atunci. A fost un meci care s-a rejucat pentru că unii jucători erau în cantonament cu echipa națională pentru CM. Apoi am ajuns la Bistrița, Jean Pădureanu mă remarcase pentru că am făcut un meci senzațional împotriva lor și mi-a pus piedici pentru că eu voiam să plec la altă echipă.

Însă a fost vorba și de un contract bun și am acceptat să vin la Gloria. Așa am ajuns să fac un meci fabulos cu Fiorentina pe când eram la Bistrița, acolo am prins și o finală de Cupa României. Ulterior, am avut șansa să apăr în fața marelui Juventus, când am fost trimis la Ceahlăul”, și-a adus aminte fostul goalkeeper.

Acesta se bucură că nu a fost uitat de cei care au contribuit la performanțele fotbalului românesc din urmă cu mai multe decenii.

„Mă simt un mare norocos că sunt invitat la sărbătorea unor cluburi, cum a fost la Hunedoara când au aniversat centenarul. E ceva de vis ca la 56 de ani să fiu alături de nume mari din fotbalul românesc și să ne aducem aminte episoade din tinerețea noastră la seratele de după meciurile de old-boys. Pe când eram jucători nu aveam cum să ne distrăm atât de mult pentru că erau cantonamentele foarte lungi”, a mai precizat Costel Câmpeanu.