EXCLUSIV | Revolta unui jucător cu 182 de meciuri în Liga 1: „Dacă nici pe Hagi nu îl băgăm în seamă, atunci pe cine?”

Silviu Bălace deplânge situația în care a ajuns fotbalul românesc în ultimii ani.

Originar din Caracal, fostul fotbalist al lui Poli Timișoara, FC Vaslui sau Dinamo constată că numele importante care au scris istorie pentru sportul rege de la noi sunt marginalizate.

„Foștii jucători spun adevăruri, dar văd că pe Gică Hagi nu îl bagă nimeni în seamă. Dacă nu îl ascultăm pe el, atunci pe cine? Toți văd că se pricep la fotbal, dar le-aș spune să coboare în iarbă să vadă cum este. Din păcate noi mereu ajungem să facem comparații. Tot spunem că noi suntem România, dar hai să o facem mare iarăși. Am scăzut, nu mai suntem la nivelul la care am fost, trebuie să refacem naționala din temelii. Sper să revenim unde am fost, dar este foarte greu”, a concluzionat amar fostul fundaș stânga.

Iar un alt semn al degradării fenomenului, în opinia lui Silviu, sunt laudele pe care le primesc jucătorii de astăzi după doar câteva realizări.

„La nivel de cluburi e la fel, fotbalul este la un nivel mai jos față de anii trecuți. Greșim cu toții, problema pleacă de la infrastructură. Eu am trecut prin asta când am preluat grupele de copii de la Poli. Înainte, noi trăgeam 200 de șuturi la poartă ca să atragem atenția, acum dacă un fotbalist marchează un gol spectaculos este purtat trei luni pe brațe ca Mihai Viteazu, deși și-a făcut doar meseria. Din păcate noi atunci când cădem, nu ne mai putem ridica”, a mai subliniat Silviu Bălace.