EXCLUSIV | Sfatul trimis lui Rădoi după anunțul despărțirii de națională: „E tânăr, ar trebui să riște”

Mirel Rădoi pregătește ultima dublă a sa pe banca primei reprezentative. După meciul cu Armenia selecționerul a anunțat că nu va continua la conducerea tricolorilor la sfârșitul meciurilor din grupa preliminară.

Antrenorul de 40 de ani și-a făcut publică hotărârea după ce România a ajuns pe locul 2, poziție ce i-ar permite să meargă la barajele de calificare pentru Cupa Mondială din Qatar. Ilie Stan susține că mutarea nu este chiar inspirată având în vedere ultimele evoluții ale lui Chiricheș & Co.

„Nu e bine să plece acum, pentru că echipa a început să meargă. A venit cu jucători tineri dornici să joace la echipa națională și atunci ar fi bine să rămână. Depinde ce discuții au fost, eu sunt un mai naționalist de fel, aș fi rămas. Mergeam și la baraj, vedeam ce se întâmplă. Nu cred că s-a gândit la un posibil eșec. E încă foarte tânăr și trebuie să riște. Chiar dacă nu te califici ți-ai făcut deja un nume cu experiența la națională la o vârstă fragedă în meseria asta”, a declarat Ilie Stan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

România mai are de jucat în fața Islandei și a celor din Liechtenstein în grupa din care face parte. Cu două victorii suntem siguri de locul de baraj. Altfel, vom depinde de rezultatele contracandidatelor Macedonia de Nord și Armenia.

„Islanda este o echipă puternică, am văzut că avem ceva probleme de lot care o să îi dea puțin peste cap planurile lui Rădoi. Eu am încredere în echipa națională sper ca ceilalți care vor fi apți să facă totul pentru a lua cele 6 puncte în această dublă. Nu mai există echipe mari și echipe mici, noi am crescut ca joc și ca atitudine și abordarea va fi mult mai pozitivă în duelurile decisive din martie”, a punctat antrenorul de 54 de ani.