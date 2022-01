EXCLUSIV | Un aprig contestatar al conducerii FRF transmite un mesaj clar: „Va fi de trei ori mai înjurat ca Mircea Sandu”

Președintele Progresului, Tudor Iacov, este convins că popularitatea președintelui FRF este la pământ printre microbiștii din țară.

El consideră că șeful de 37 de ani al FRF ar fi primit cu ostilitate pe arenele din țară.

„Daca se face sondaj acum printre microbiști mulți ar spune că nu îi interesează ce se întâmplă în campionatul României, se uită la meciurile din străinătate. Mulți mă întreabă de ce mă chinui să mă lupt cu Bulreanu? Nu vreau să spun cum este la dineuri, cum se îmbată unii și vin și votează a doua zi. La Burleanu nu conteaza ce a făcut Iacov, el bate fotbalul rău de tot, cred că își ia de trei ori mai multe înjurături ca Mircea Sandu dacă merge pe un stadion.

Mă așteptam la altceva de la un personaj tânăr, cu un simț al responsabilității pe care îl afișa în 2014. Dar el nu își asumă nimic, el își asumă dezvoltarea fotbalului în noroi. Burleanu fiind un puști și neavând treabă cu lumea fotbalistică s-a certat cu cei vechi cu foștii membri ai Generației de Aur, pentru că oamenii ăia îți spuneau în față ce greșeli făceai”, s-a pronunțat Tudor Iacov în exclusivitate în emisiunea Unu` la Unu` de pe Realitatea Sportivă HD.

Acesta îl ia la rost pe numărul 1 din fotbalul românesc și pentru lpsa transparețneței în relația cu mass-media.

CITEȘTE ȘI –>> Primul fotbalist profesionist în activitate care a anunţat asta că este homosexual, victima insultelor homofobe la un meci

„Vreau să văd că merge într-o emisiune și suportă întrebările unui jurnalist. Faci câte o conferință de presă în care anunți ce s-a decis în Comitet Executiv unde toată lumea votează ce propune el. A intrat într-un fenomen pe care nu l-a înțeles niciodată. Burlenu are ideile lui și merge cu ele până la capăt.

Ideile lui pentru fotbalul românesc sunt total falimentare. Daca emulația dispare nu mai vin copiii la fotbal, puteam să avem generații foarte bune de fotbaliști. Din cauza faptului că nu am fost în banca mea nu a fost bine, pentru că am ales să fiu împotriva acestei echipe de super prfofesionisti care a dus fotbalul in gard”, a încheiat șeful bancarilor.