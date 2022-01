Primul fotbalist profesionist în activitate care a anunţat asta că este homosexual, victima insultelor homofobe la un meci

Jucătorul echipei australiene Adelaide United, Josh Cavallo, este primul fotbalist profesionist în activitate care a anunţat că este homosexual. La sfârșitul lunii octombrie, sportivul făcea anunțul pe reţelele de socializare.

Josh Cavallo a fost victima unor insulte homofobe în timpul meciului Melbourne-Adelaide de sâmbătă (1-1), din campionatul Australiei. Sportivul în vârstă de 22 de ani a intrat la Adelaide în minutul 60.

„Nu mă voi preface că nu am auzit insultele homofobe de aseară. Nu am cuvinte să exprim cât de dezamăgit am fost. Societatea noastră are încă aceste probleme în 2022. Este inacceptabil, aceşti oameni trebuie să răspundă. Ura nu va învinge niciodată. Nu-mi voi cere niciodată scuze că sunt aşa cum sun„, a scris jucătorul australian pe Twitter.

Melbourne Victory a anunţat că „condamnă ferm acest comportament” şi „va efectua o anchetă”, alături de omologii lor de la Adelaide United. Josh Cavallo a transmis și un mesaj puternic platformelor sociale. „Pe toate reţelele de socializare, Instagram şi Twitter, refuz să văd copii sau adulţi primind mesaje de ură şi dureroase aşa cum le-am primit eu. Este o realitate tristă că platformele nu fac suficient pentru a opri aceste mesaje„, a adăugat jucătorul.