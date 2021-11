EXCLUSIV | Un fost antrenor al „câinilor” e sigur: „Dinamo nu va retrograda! Se vor pune pe picioare”

„Este o situație foarte grea, însă eu am mare încredere în oamenii de acolo. Este domnul Zăvăleanu, domnul Mureșan și Mircea Rednic și sunt sigur că vor redresa corabia. Eu sper ca din iarnă Dinamo să arate altfel. Știm cu toții că au venit o mulțime de jucători noi, mulți nu au fost bine pregătiți fizic. Dinamo nu va retrograda, stați liniștiți. Se vor pune ei pe picioare, am încredere! Am văzut cu toții că au pierdut foarte multe puncte în finalurile de meci, atunci când echipa a început să obosească.”