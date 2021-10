EXCLUSIV | Un fost președinte de club s-a reorientat: „Este o responsabilitate foarte mare”

Ciprian Paraschiv a „divorțat” de Poli Iași în primăvara acestui an, iar fostul oficial al FRF a optat între timp pentru o carieră de observator.

Dacă până acum era martorul meciurilor pentru supraviețuire din campionatul nostru, fostul conducător al moldovenilor asistă acum la partide de cel mai înalt nivel.

„La momentul actual nu mai am nicio legătură cu clubul, îmi văd de activitatea mea ca observator UEFA, sunt și cadru didactic în același timp. Și înainte eram observator UEFA, însă aveam calendarul ocupat fiind prins cu activitatea de la Poli Iași. Am fost promovat pe lista FIFA Match Commissioner, este un pas în față pentru mine. E și ceva frumos, trebuie să fii foarte bine pregătit, mai ales după ce am văzut toate incidentele care au fost la aceste meciuri din preliminarii.

Am fost recent trimis la Slovenia – Malta în preliminariile Cupei Mondiale, m-am întâlnit acolo și cu președintele UEFA care venise să își vadă echipa lui națională. Am mai avut parte în acest sezon și de partide în preliminariile Ligii Camponilor, dar și de un meci de Youth League între Benfica și Barcelona cu doar câteva zile înainte ca Rui Costa să fie ales președinte al clubului”, a precizat Ciprian Paraschiv, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Săptămâna următoare, fostul șef din Copou va ajunge la Londra, pentru o nouă provocare.

„Mă pregătesc pentru meciul următor pentru că pare unul destul de complicat. Am fost trimis observator la West Ham United – Genk din Europa League. Nu e deloc simplu, pentru că e responsabilitate mare, trebuie să mă ocup de tot ceea ce ține de securitatea jucătorilor și a oficialilor.

Va fi sold out din ce am înțeles, vor fi 50.000 de spectatori în tribune. În Marea Britanie lumea e obligată să facă test la intrarea în țară chiar dacă este vaccinată. Și trebuie să verificăm că totul/ este în regulă”, a mai completat fostul oficial al FRF.