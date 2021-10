EXCLUSIV | Zeno Bundea a lămurit episodul în urma căruia a fost ținta unor acuzații grave: „Nu știu cine a încercat să mă denigreze”

Fostul fotbalist de la Rapid și Craiova a oferit pentru realitateasportiva.net varianta sa în ceea ce privește scandalul pornit de dezvăluirile arbitrei Jozefinne Schuster.

Aceasta l-a acuzat pe orădean că ar fi lovit-o în timpul unei meci de juniori în care era implicată școala sa de fotbal Zenit Oradea. Bundea neagă tot și vine cu argumente în apărarea sa.

„Doamna arbitru a mințit, drept dovadă că nu am fost suspendat pentru lovire ci pentru injurii și comportament nesportiv. Dacă ar fi existat lovire ar fi fost și martori. De asta am făcut și apel pentru că dacă aș fi acționat pentru faptele pe care le-aș fi comis așa cum s-a spus poate eram suspendat pe viață.

Am luat legătura cu avocatul, vom vedea ce e de făcut. Mi se pare mult să se ajungă de la vorbe la lovituri. Tușiera a recunoscut că nu a fost nicio palmă, Observatorul nu a văzut, antrenorul nu a văzut, colegele la fel, deci eu consider că am demonstrat că nu a fost așa”, a detaliat Zeno Bundea, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Acesta îi acuză și pe cei care au mediatizat cazul că nu l-au contactat pentru a avea și poziția lui cu privire la cele întâmplate.

„Nu știu cine a încercat să mă denigreze. Și-a făcut reclamă pe spatele meu, dar i-am spus că trebuia să se facă remarcată prin muncă nu prin minciuni. Nu înțeleg de ce s-a scris despre această întâmplare, atât timp cât persoana respectivă nu a fost la meci.

Am înțeles că a vorbit cu arbitra, care i-a spus ce a notat în raport. Dar nu e ok să dăm știri doar pentru rating. Pe mine nu m-a întrebat nimeni ce s-a întâmplat, dar m-au făcut cu ou și cu oțet. Îmi pare rău că nu s-a filmat, pentru că se putea demonstra adevărul”, a fost regretul lui Zeno.