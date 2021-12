EXCLUSIV | Urmările fotbalului pentru Cristi Borcea: ,,Nu dorm noaptea! Iau 5 pastile pe zi”

Cristi Borcea a activat în fotbalul românesc la Dinamo. Alături de nume precum Nicolae Badea sau Gigi Neţoiu, acesta a dus gruparea din Ştefan cel Mare spre succes.

Acum, după ce a renunţat la ,,sportul rege”, Cristi Borcea spune că cel mai mult şi-a pierdut sănătatea la fotbal, pe lângă bani. Mai mult acest susţine că este nevoit să ia pastile acum.

,,Suntem o echipă blestemată. N-am spus că mergem în Liga Campionilor, am zis să ne aducă echipe în Liga 1, că nu mai aveam cu cine să jucăm, am dat vacanţă la jucători şi am jucat cu juniorii.

Am pierdut mult, cel mai mult am pierdut sănatatea. Nu dorm noaptea, iau 5 pastile pe zi, operaţie pe cord, două divorţuri, mai mult ce sa pierzi? Plus atâtea milioane. Am norocul că am o familie extraordinară, o soţie deosebită, care mă întelege că sunt momente grele prin ce am trecut, dar atunci m-au înţeles. Le-am zis ca e fotbalul pe primul plan. Nu regret din ceea ce am făcut, am avut şi satisfactii. Marea mea nerealizare, Liga Campionilor. E o echipă blestemată.”, a declarat Cristi Borcea, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.