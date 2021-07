VIDEO EXCLUSIV | Explicația lui Stoichiță pentru dezastrul de la Kashima: „Era normal să fie și o cădere”

Directorul Comisiei Tehnice a FRF a comentat în emisiunea Realitatea Sportivă înfrângerea severă a naționalei României din turneul olimpic, 0-4 în fața Coreei de Sud.

Fostul antrenor al Stelei consideră că efortul făcut în meciul împotriva Hondurasului i-a sleit de puteri pe tricolori.

„Eu cred ca primul meci în care s-au dăruit total și au avut spirit de sacrificiu i-a stors de puteri, normal să fie și o cădere din asta. Sper să fim inteligenți peste trei zile, sper ca ei să se refacă fizic și să încerce să repete primul meci nu mă aștept la spectacol. S-a întâmplat și în 1994 cu Elveția, dacă miercuri câștigăm ce o să mai spunem?

O să vorbesc cu Rădoi mâine, îl las să se liniștească acum, nu e bine să stai de vorbă cu oamenii la cald. Dacă noi avem pretenții de la fotbal după 57 de ani de absență, de la celelalalte sporturi unde aveam 20 de medalii de aur și acum nu mai sunt?”, a precizat Mihai Stoichiță, în exclusivitate, în emisiunea Realitatea Sportivă.

Oficialul FRF explică faptul că tricolorii au început această aventură cu un mare dezavantaj.

„Trebuie să vedem în ce situație am fost puși să mergem acolo, cu o echipă pe care am adunat-o la scara avionului, fără pregătire. Am stat cu ei la Mogoșoaia, au venit jucători cu 4 niveluri de pregătire diferite. Echipele naționale sunt rezultanta fabricilor de jucători, noi criticăm, sunt fel și fel de oameni care aruncă vorbe grele, dar care nu se implică în fotbal.

Alții au fost alungați din fotbal, respect opiniile oamenilor, nu sunt eu Ceaușescu. Dar judecați această echipă la modul realist, cine este ea. Sunt jucători foarte buni zic eu, dar fără experiență. Sunt debutanți la acest nivel, de la Liga 2 a ajuns la Olimpiadă, la ce eforturi fac acești copii nu mă dezic de ei, în ciuda înfrângerii de astăzi. Însă vor veni și victorii”, a completat Stoichiță.