EXCLUSIV VIDEO | Gigi Becali a anunțat cum a pierdut FCSB dubla cu Şahtior Karagandî: „Aroganța mea a dus la necalificare”

Gigi Becali, finanțatorul echipei, a vorbit despre eliminarea vicecampioanei României, din Conference League. Acesta a declarat că a trecut cu ușurință peste eșecul cu formația kazahă, Şahtior Karagandî.

În plus, Gigi Becali a anunțat că nu este interesat de performanță, ci să obțină bani.

„Mi-a trecut defnitiv , am uitat definitiv. A fost foarte bine. Eu nu mi-am propus să fac performanță, ci sa fac bani. Am intrat în fotbal, am făcut sacrificii, am dat eu dublu ca să joace corect, am jucat pe la Buzău, pe la Giurgiu, am fost hingherit peste tot. Apoi nu ești nici Steaua, ce pretenții să aveți?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la emisiunea Realitatea Sportivă difuzată de televiziunea Realitatea Plus.

Totodată, Gigi Becali a recunoscut că schimbările efectuate în meciul tur dintre FCSB și Şahtior Karagandî, scor 1-0, au fost greșite.

„M-am dus în Europa, am adus 200-300 de milioane de euro în Romania, eu Becali, după toate luptele astea s-a întâmplat asta. Este foarte rușinoasă (n.r.: eliminarea din Conference League), nu îmi convine, nu credeam să mi se întâmple mie, este peste Dudelange.

Aroganta mea a făcut necalificarea. Mă refer la faptul că în repriza a doua noi puteam să batem 2-0, 3-0. I-am băgat pe Musi, pe Ianis Stoica, am zis că ne distram cu ei. Normal că am greșit schimbările, i-am ignorat și aroganta mea a făcut ce a făcut, îmi asum„, a mai declarat Gigi Becali, în exclusivitate, la emisiunea Realitatea Sportivă difuzată de televiziunea Realitatea Plus.

FCSB a fost eliminată, joi, în turul doi preliminar al Conference League, de echipa din Kazahstan Şahtior Karagandî, scor 5-3 la loviturile de departajare în meciul retur disputat în Armenia, la Erevan. În tur, scorul a fost 1-0 pentru FCSB.

La loviturile de departajare, pentru FCSB au marcat Coman, Al. Creţu şi Vucur. A ratat Moruţan. Pentru Şahtior Karagandî au marcat Rustemovic, Bukorac, Graf, Atanaskoski şi Tattybayev.

