Explicațiile lui Gică Hagi după ce Farul nu a tras un șut la poartă în prima repriză cu Hermannstadt: „Acesta este adevărul”

Formaţia Farul Constanţa a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Superligii.

„Avem o zi pauză și de luni suntem la treabă”, atenționează fostul mare fotbalist

Farul și Hermannstadt au remizat, 1-1, după un meci cu multe situații bune la ambele porți, dar cu două bare în dreptul echipei noastre, prin Fabinho și Alibec care ar fi putut înclina balanța.

Oaspeții au deschis surprinzător scorul în minutul 37, prin Ianis Stoica, cu un șut din mijlocul careului după o minge respinsă de Buzbuchi, dar Radaslavescu a restabilit egalitatea în partea secundă, în min.68, cu un șut din afara careului, fără speranțe pentru Căbuz.

„Eu știu. Acesta este adevărul. V-am zis că o să suferim. Nu știu cum se poate explica că o repriză joci și alta nu. Trebuie să fim conectați din primul minut.

Acesta este minusul nostru și trebuie să schimbăm. În a doua repriză am avut altă atitudine. Băieții au făcut un lucru bun a doua repriză, au dat ce au putut.

Au recuperat. Puteam să marcăm 2-3 goluri iar. Prima repriză ne costă, plecăm cu un dezavantaj. Avem potențial.

Nu am tras un șut la poartă în prima repriză, nu am ajuns la poartă. În a doua repriză am pasat, am șutat la poartă. Nu are legătură cu presiunea din clasament.

Trebuie să vorbim despre acest lucru și să schimbăm. Vom vedea ce va fi în Cupă, jucăm în intermediară și trebuie să avem prospețime.

Avem o zi pauză și de luni suntem la treabă. Vom vedea ce decizii vom lua”, a declarat Gică Hagi, la finalul partidei cu Hermannstadt.