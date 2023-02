Farul a revenit pe Locul 1 după victoria cu Universitatea Craiova! Ce le-a transmis Gheorghe Hagi elevilor lui

Echipa Farul Constanța este noul lider al Superligii după ce a învins Universitatea Craiova cu 2-1, pe teren propriu. În Etapa a 24-a.

„Îmi place pe primul loc, vrea să le transmit asta și jucătorilor”, a spus Gheorghe Hagi

După această rundă, matematic, două echipe sunt sigure de prezența în play-off, Farul și CFR Cluj. Rămâne de văzut, însă, dacă FC Hermannstad își va primi punctele înapoi.

După victoria cu Universitatea Craiova, managerul Farului Constanța, Gheorghe Hagi, a spus ce mesaj le-a transmis elevilor lui.

„60 de minute am jucat foarte bine, am dominat, ne-am impus. După aceea, au venit cu schimbări foarte bune, noi am scăzut puțin, e greu să ții presiunea 90 de minute. A venit acel gol și ne-a dat puțin înapoi, Craiova are jucători de calitate.

Ne-a lipsit Denis, e stângaci, am pus în locul lui un copil bun, de 2005. Un băiat foarte bun. Ne place acolo, pe primul loc, mai ales mie, vreau să le transmit și lor. Ei mă cunosc. Azi am avut o discuție foarte bună, ieri (n.r. – duminică, ziua în care Hagi a împlinit 58 de ani) nu am avut un antrenament bun, nu ne-a ieșit și a trebuit să venim astăzi la stadion.

Larie bate foarte bine penalty-urile. Important e că am câștigat. Șase puncte importante, cu FCSB și Universitatea Craiova, două echipe foarte bune, ne vom întâlni din nou în play-off. Echipa care va avea constanță, care va fi în formă în play-off, aceea va câștiga titlul.

Ieri am petrecut puțin, mi-am adus aminte de părinții care m-au adus pe lume, datorită lor sunt unde sunt. Le-am mulțumit, la fel familiei, soției, copiilor. La Constanța e un proiect de 5 ani, minimum. Vrem să creăm ceva stabil, puternic”, a spus Hagi după meci.