FC U Craiova 1948 – Dinamo a început deja! Spectacolul pregătit de cele două galerii

,, UPDATE – deplasare Craiova, luni, 26 iulie

Informatii complete si importante: Peste 800 de CAINI vom fi prezenti la Craiova! In urma numarului foarte mare de cereri, tocmai am suplimentat numarul de autocare. Acum, 10 autocare de peste 55 de locuri fiecare ne stau la dispozitie. Multumim, www.winner.ro, pentru implicare si ajutor!