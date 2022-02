FCSB are concurență pe Ghencea! Cine ar putea să joace pe arena Stelei în sezonul viitor

După ce la un moment dat FCSB și-a exprimat dorința de a-și disputa meciurile de acasă pe stadionul reconstruit din Ghencea, acum un alt club se arată interesat de bijuteria inaugurată anul trecut.

Dacă însă clubul finanțat de Gigi Becali a fost driblat elegant de oficialii MApN, este însă posibil ca șefii CSA Steaua să fie mai înțelegători când vine vorba de cererile formulate de alte grupări din țară. Iar ultimul club care și-a arătat interesul să utilizeze stadionul de 30.000 de locuri este Concordia Chiajna. Ilfovenii încearcă promovarea în Liga 1, în acest moment fiind pe poziția a 4-a în eșalonul secund. Echiap antrenată de Claudiu Niculescu va trebui să găsească o arenă pe care să își desfășoare meicurile de acasă în condițiile în care în acest moment la nivelul primei divizii nu mai sunt acceptate stadioane cu gazon sintetic, așa cum este cel de la Chiajna. Iar cât timp lucrările de schimbare a suprafeței de joc ar avea loc, vulturii ar fi obligați să schimbe arena. Iar una dintre variantele la care s-a gândit președintele Cristo Tănase este stadionul din Ghencea.

„Da! E adevărat, am trimis această solicitare pentru a trece stadionul Steaua în dosarul de licențiere. Așa prevede regulamentul, iar noi, în momentul de față, în cazul în care o să promovăm, avem această problemă cu gazonul sintetic. Cum stadionul Steaua este cel mai aproape, ne-am orientat spre această variantă și ne-am interesat, în scris, de posibilitatea de a putea trece arena ca variantă pentru terenul propriu.

E adevărat, înainte de a lua o decizie, un factor important este și costul. O să verific, joi, la club, ce răspuns am primit. La fel, am găsit înțelegere și la Clinceni, după ce am discutat cu domnul primar Budeanu”, a confirmat informația șeful alb-verzilor pentru Play Sport.

Chiajna și-a montat sinteticul în vara lui 2014 și a evoluat ani buni în Liga 1 pe un gazon artificial. Mulți jucători s-au plâns de-a lungul timpului de duritatea suprafeței și au acuzat chiar accidentări după ce au evoluat pe terenul formației ilfovene. După retrogradarea din 2019, Concordia încearcă să revină pe prima scenă la sfârșitul acestei stagiuni, prima dintre ultimele trei în care au șanse la promovare. Marc & Co sunt pe loc de baraj cu trei etape înaintea finalului sezonului regular și vor lupta în play-off pentru unul dintre primele două locuri, care asigură promovarea directă în Liga 1.