Măcinată de infectările cu COVID-19 și de accidentări, FCSB a avut doar 13 jucători valizi în meciul cu CS Mioveni, câștigat cu 3-0.

Vicecampioana României nu s-a putut baza pe următorii fotbaliști: Vali Crețu, Vali Gheorghe, Cătălin Straton, Iulian Cristea, Sorin Șerban, Răzvan Oaidă, Constantin Budescu, Adrian Șut și Andrei Cordea, infectați cu COVID-19 sau suspecți că ar fi infectați, dar și Ionuț Panțîru, Florinel Coman, Octavian Popescu, Andrei Burlacu și Ovidiu Popescu, accidentați.

Mihai Stoica a dezvăluit că a discutat cu portarul Andrei Vlad, care era pregătit să joace și în câmp, dacă era nevoie de acest lucru. Pe banca de rezerve, FCSB a avut doar doi jucători: portarul Târnovanu și atacantul Musi.

”Oameni buni, eu vreau să ne recâștigăm jucătorii. Toți, dar mai ales cei importanți. Avem niște probleme inimaginabile. La ultima fază a unui antrenament să se accidenteze Ovidiu Popescu, o forță a naturii care poate juca pe atâtea poziții și de care aveam atâta nevoie… Și e o accidentare gravă. Doar nouă ni se poate întâmpla așa ceva. Dar sunt sigur că va ieși soarele și pe strada noastră.

Am vorbit cu Vlad și l-am întrebat dacă a jucat vreodată în câmp. A zis că a jucat la Brașov. E tehnicuț. Am pregătit echipament de câmp pentru ambii portari! Mă rog, «just in case» (n.r- „doar dacă era cazul”). Nu aș vrea să o ducem în ridicol. Chiar am avut probleme”, a declarat managerul general al FCSB-ului.