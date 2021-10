N-a uitat: „Karma funcționează”. Prima soție a lui Reghecampf, despre divorțul dintre antrenor și Anamaria Prodan

Laurențiu Reghecampf are o nouă relație, pe care a făcut-o deja publică, alături de Corina Caciuc, deși în acte este încă soțul Anamariei Prodan.

Totuși, antrenorul celor de la CSU Craiova a anunțat zilele trecute că a depus actele de divorț. Noua parteneră a acestuia este și însărcinată, astfel că îl va face pe Reghecapmf din nou tătic.

Căsnicia dintre tehnicianul de 46 de ani și Anamaria Prodan a început în 2008. Deși părea care nu duce lipsă de absolut nimic, mariaj se îndreaptă spre un deznodământ cert.

La fel cum s-a întâmplat și cu prima căsătorie a lui Reghecampf, cea cu Mariana Pfeiffer, din care a rezultat Luca, primul băiat al antrenorului. Căsnicia a luat sfârșit în 2008, atunci când a apărut în peisaj celebra impresară, care la momentul respectiv era însărcinată, exact ca și noua parteneră a lui ”Reghe”, Corina.

Chestionată despre noua relația a fostului ei soț, Mariana Pfeiffer, stabilită acum în Germania, alături de fiul ei, a vorbit despre divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan.

”Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe. Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care Laurențiu este fericit.

Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru cancan.ro.