FCSB, impresionantă pentru dinamovişti: ,,Are cel mai frumos joc din România”

Florin Prunea , legendă a lui Dinamo, a reacţionat după ce echipa lui Gigi Becali s-a distrat în derby-ul cu CS U Craiova, câştigat fără drept de apel.

Bucureştenii s-au impus în meciul de pe Arena Naţională cu scorul de 4-1, graţie reuşitelor lui Moruţan, Popescu, Cordea, Mateiu autogol, respectiv Markovic pentru olteni.

Fostul oficial de la Dinamo a rămas impresionat de echipa lui Dinu Todoran. Acesta este de părere că ,,roş-albaştrii” practică cel mai frumos fotbal din România în acest moment

,,Dupa cum au arătat lucruile in prima repriză, da, mă așteptam la acest scor. Însă ritmul pe care l-a avut FCSB pe durata celor 90 de minute a fost incredibil. FCSB are o echipa frumoasă, imi place cum arată. Cu foarte mulți tineri, este o echipă exuberantă. FCSB din punctul meu de vedere, are cel mai bun frumos joc din România.”, a declarat Florin Prunea, pentru Pro X.