FCSB le-a lăsat urme adânci foștilor jucători: „Nu am vrut să merg acolo! Fotbalul românesc este ciudat”

Continuă dezvăluirile foștilor jucători străini trecuți pe la FCSB, astfel că după interviul acordat zilele trecute de Zdenek Ondradek, acum a venit rândul unui nou fotbalist să se plângă de experiența în Liga 1!

Este vorba despre bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski (26 de ani), fost jucător la FCSB în sezonul 2019/2020. Apărătorul central a făcut o serie de declarații în presa din Polonia despre aventura în România și a dezvăluit că transferul s-a făcut peste cuvântul său, deoarece acesta nu își dorea să evolueze la clubul lui Gigi Becali.

Mai mult de atât, Chorbadzhiyski, care a bifat doar trei meciuri la gruparea roș-albastră, s-a plâns și de regulamentele competiționale din Liga 1 și a mărturisit că fotbalul românesc este unul ciudat.

”Am fost doar împrumut, ceea ce a înrăutățit situața. Când era totul bine, nu puteam juca deoarece FCSB trebuia să plătească celor de la TSKA Sofia pentru prezența mea. De aceea am tot `contabilizat` accidentări și suspendări. Sincer, nu am vrut să merg acolo, dar clubul a decis să profite de ofertă și asta a fost singura opțiune, din păcate. În plus, fotbalul românesc nu mi-a plăcut.

Fotbalul românesc este ciudat. În ce altă țară ești suspendat la trei cartonașe galbene? În plus, modul în care sunt conduse cluburile este unul atipic. Am înțeles că jucam în Europa League și campionat, dar să ai 30 de jucători în lot nu este normal.

Nu am avut probleme cu banii, FCSB m-a plătit mereu la timp. Dar am auzit că dacă cineva se băga pe sub piele patronului, puteai primii penalități financiare neașteptate. Gigi Becali este un om mândru și încrezător, care vrea să dețină controlul întregului club, inclusiv al echipei. Drept urmare, străinii au dus-o rău”, a declarat fotbalistul, pentru sport.tvp.pl.