Fernando Alonso dă explicații după ce l-a insultat pe Lewis Hamilton: „Nu gândeam ce am spus”

Pilotul spaniol de Formula 1 Fernando Alonso (Alpine) și-a pus cenușă în cap după ce l-a calalogat „idiot” pe Lewis Hamilton (Mercedes).

„Conduce ca un idiot”, a spus Fernando Alonso despre Lewis Hamilton

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, în timpul Marelui Premiu al Belgiei. Cei doi, colegi la McLaren între 2007 și 2009, au avut un acroșaj imediat după start.

Hamilton a încercat să-l depășească pe Alonso, care „închisese” trasa, s-a urcat cu monopostul peste roata din stânga față a mașinii lui Alsonso, a fost propulsat în aer, după care a aterizat brutal, continuând cursa.

„Omul ăsta este un geniu, dar conduce ca un idiot! Îi închisesesm exteriorul! Am avut un start excelent, dar tipul ăsta știe doar să conducă doar dacă pornește primul”, a fost reacția lui Alonso, în căști, pentru echipa lui.

Problema este că acea ieșire nervoasă a pilotului iberic a fost făcută publică la foarte scurt timp chiar de către cei de la federația internațională.

„Îmi prezint scuze, nu gândeam ce am spus”, a recunoscut Fernando Alonso

La cinci zile după acel incident, Fernando Alonso și-a prezentat scuze. „În primul rând, Lewis e un campion, este o legendă a vremurilor noastre. Când spui ceva, și repet, îmi pare rău că am făcut-o, împotriva unui pilot britanic, mass-media este foarte implicată în asta.

Dacă spui ceva unui pilot latin, totul este puțin mai amuzant. Dar când o spui altora, este puțin mai serios. Dar da, îmi prezint scuze, nu gândeam ce am spus.

Nu este vorba despre a crede sau a nu crede ce am spus, faptele demonstrează că Lewis nu este așa cum am spus. Febra și adrenalina momentului, lupta pentru top 2 sau 3 m-au făcut să fac acele comentarii, pe care nu ar fi trebuit să le spun.

Am un mare respect pentur el. Cu prima ocazie când ne vedem, îl voi aborda și îmi voi prezenta și lui scuze. Nu am absolut nicio problemă cu el”, a declarat Alonso pentru Daily Mail.

Cadoul „de împăcare” de la Lewis Hamilton pentur Fernando Alonso

Iar spaniolul s-a șținut de cuvânt. La sfârșitul acestei săptămâni are loc Marelui Premiu al Țărilor de Jos, pe circuitul de la Zandvoort. Aloinso s-a dus la standulo Mercedes, i-a prezentat scuze lui Hamilton. Cei doi au făcut și o poză împreună, iar britanicul i-a făcut cadou adversarului lui o șapcă cu sigla echipei.

Look who stopped by. 😉 pic.twitter.com/dqpvmrBjfh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 1, 2022

„Nu prea am ce să spun vizavi de acele afirmații. Știu cum merg lucrurile în euforia momentului. Dar este frumos să știu ce simte el pentru mine.

Accidentul nu a fost intenționat. Îmi asum responsabilitatea pentru asta. Asta fac adulții și mergem mai departe. Pur și simplu nu am avut suficient suficient spațiu să trec, dar am vrut s-o fac. Sunt recunoscător că sunt încă în viață și în formă”, a declarat Hamilton.