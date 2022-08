Filosofia de joc a golgeterului Petrolului: „Dacă nu iei gol, iei cel puțin un punct”

Petrolul Ploiești a învins Rapid, cu 1-0, pe teren propriu, în Etapa a 5-a a Superligii. Golul a fost marcat de atacantul Gheorghe Grozav.

„Am încercat să ne apărăm mai bine”, a declarat Gheorghe Grozav după meci

Autorul golului victoriei a recunoscut că Petrolul a fost înghesuită de echipa adversă, dar mult mai important penjtru el și colegii lui a fost că au luat ele 3 puncte.

„A fost extraordinar pentru noi. Mă bucur că la final am ieșit noi învingători. A fost un meci greu. Știam că trebuie să muncim mult, dar ne bucurăm că am ieșit învingători și îi dăm înainte.

Nu știu dacă am abordat o tactică defensivă, poate jocul ne-a dus în direcția asta. Am încercat să ne apărăm mai bine, au venit peste noi, trebuiau să marcheze.

Era normal să se întâmple așa. Ne-au înghesuit un pic, am avut determinare multă și după ce am suferit un pic am obținut cele trei puncte.

Dacă nu iei gol, iei cel puțin un punct. Am abordat meciul în acest fel, să stăm bine în apărare, să-i surprindem”, a declarat Grozav, la finalul partidei cu Rapid.

Gheorghe Grozav vrea ca în etapa viitoare Petrolul să joace bine

Atacantul revenit în această vară la Petrolul este mulțumit că echipa ploieșteană a obținut a doua victorie la rând, după 1-0 în deplasare cu “U” Cluj-Napoca.

„I-am așteptat să greșească, i-am prins o dată, le-am dat un gol și acesta a fost rezumatul. Mă simt foarte bine, vă dați seama. Am marcat într-un derby.

Este un lucru foarte frumos, mai ales când reușești să și câștigi. Toți am dat 100% și sper să o ținem tot așa în continuare.

Victoriile pot să ne dea încredere, normal. Am reușit-o pe a doua la rând. Suntem încrezători. Sper să rămânem la fel de focusați, să ne antrenăm bine și etapa viitoare să mergem și să jucăm bine”, a declarat Gicu Grozav, la finalul partidei cu Rapid.