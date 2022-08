Declarații „marca Tamaș” după Petrolul – Rapid: „V-am răspuns la toate întrebările, v-am pupat, sănătate”

Petrolul a învins Rapid la Ploiești, cu 1-0 (1-0), în etapa a 5-a a Superligii. Horaţiu Moldovan a scăpat în plasă mingea șutată în minutul 23 de Gheorghe Grozav din afara careului.

„Am avut emoţii şi eu, la vârsta pe care o am”, a recunoscut Gabriel Tamaș

La final, veteranul fundaș al Petrolului, Gabriel Tamaș, a recunoscut că a avut emoții, chiar dacă a jucat în carieră peste 650 de meciuri, dintre care o treime în prima divizie din România.

„Pentru mine, derby-urile… am jucat multe la viaţa mea. Am auzit şi eu că e primul derby din România, din 1934 sau ceva, cred că s-a văzut şi în tribune.

Sincer, le-am spus şi colegilor înainte de meci, chiar am avut emoţii şi eu, la vârsta pe care o am, când am văzut tribunele pline, cum ne-au aclamat oamenii, sper că i-am făcut fericiţi”, a declarat Gabriel Tamaș, care pe 9 noiembrie va împlini 39 de ani.

„Mai bine joc anti-fotbal şi câştig. Nu am venit să retrogradez”, recunoaște Gabriel Tamaș

Ulterior, fundașul Petrolului s-a referit și la meciul propriu-zis. „Hai să vă spun eu, să nu mă mai întrebaţi voi. Am văzut declaraţii, la unul şi la altul, ‘anti-fotbal, anti-fotbal’. Bun, bine. Hai să vă explic ceva. Punctele sunt la noi.

În play-off sau unde vrem noi să ajungem, trebuie să acumulăm puncte. Cu anti-fotbal, ne-anti-fotbal, CFR a câştigat campionatul cinci ani la rând, ok?

Am jucat primele două etape extraordinar şi am pierdut şi am mai declarat şi am mai spus şi în interviurile trecute, mai bine joc anti-fotbal şi câştig, decât să fie plăcut ochiului şi să pierd.

Pentru că nu vreau să retrogradez, nu am venit aici să retrogradez. Gicu (n.r. – Gheorghe Grozav) a venit să dea goluri, eu am venit să nu iau gol, deci v-am răspuns la toate întrebările, v-am pupat, sănătate!”, a declarat Gabi Tamaş la finalul confruntării.