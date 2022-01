Flavius Stoican, atac la arbitru după înfrângerea cu FC Argeș: „Nu văd unde a fost faultul la acel gol”

Flavius Stoican a debutat cu stângul în noul mandat de la Dinamo. FC Argeş a învins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 pe Dinamo, în etapa a 22-a, prima a anului din Liga 1.

Antrenorul alb-roșilor spune că Dinamo merita să plece cu un punct din Trivale.

„Am pierdut astăzi cel puțin un punct, pentru că am luat două goluri dintr-un corner și dintr-un penalty. Am avut un joc consistent, este un început și sunt convins că o să fie și mai bine. Am jucători care pun osul, care își doresc foarte tare și care sunt dezamăgiți acum în vestiar. Nu e un moment plăcut să iei gol, dar trebuie să analizăm și să vedem ce s-a întâmplat la fazele respective.

Era un meci deschis oricărui rezultat, cred că puteam să plecăm cu cel puțin un punct de aici. Așa e fotbalul, o să se întoarcă șansa și pentru noi. Nu înțeleg nici acum de ce a fost anulat acel gol al lui Matei. Ce mai contează acum? Nu se mai pot schimba deciziile arbitrilor. Nu văd unde a fost faultul la acel gol. Puteam face 1-1, era un moment de moral.

Păcat, un meci pe care l-am pierdut cu neșansă. FC Argeș a avut probleme, i-am simțit în timpul jocului”, a spus Flavius Stoican, la posturile care transmit Liga 1.

FC Argeș ocupă locul 8, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo e penultima în clasament, cu 12 puncte.