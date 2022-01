Steliano Filip a lămurit situaţia cu Mircea Rednic: ,,Părea că e în regulă, dar după 2 zile am fost exclus din lot”

Steliano Filip, jucătorul ţinut cu forţa la Dinamo Bucureşti, a lămurit situaţia prin care a trecut în 2021 în Ştefan cel Mare, când antrenor era Mircea Rednic.

Fundaşul de 27 de ani susţine că a purtat o discuţie cu ,,Puriul” în care lucrurile păreau să fie în regulă, însă totul s-a schibat în numai 2 zile, când a aflat că nu se mai afla în lotul primei echipe.

,,Mircea Rednic nu m-a mai vrut la echipă, nu știu pentru ce motiv. S-a spus că eu și Matei am vrut să dăm afară antrenorul, dar deja eram trași pe linie moartă. Nu s-a pus niciodată problema să lucrăm împotriva lui Mircea Rednic!

Eu am avut o discuție cu Mircea Rednic, părea că este în regulă atunci, dar după două zile n-am mai apărut pe lista pentru antrenamente. Am fost exclus din lot, nu știa nimeni de ce. Vestiarul a fost rupt, azi lipseam eu de la antrenament, mâine erau excluși alți jucători.

Sunt în discuții cu alte echipe, dar le transmit ce mi-a spus și mie conducerea. Nu s-a stabilit nicio sumă de transfer, mi-au spus să vin cu o sumă de bani. În ultimele zile n-am mai vorbit cu conducerea, mi-a fost greu. Eu am avut de la început o relație ok cu ei, dar m-au deranjat când au spus că le dau mesaje noaptea. De atunci n-am mai discutat. În Ungaria a fost transferat între timp un alt fundaș, adus liber.

Când am ales să vin la Dinamo am renunțat la alte oferte, unde aș fi primit mai mulți bani. Este adevărat că și la Dinamo am primit bani la semnătură. Acum nu mai vreau să continui. Mereu am vorbit calm cu suporterii, dar după ce s-a întâmplat cu Mircea Rednic, multe persoane au trecut la amenințări.

Dinamo este echipa mea de suflet, vreau să se salveze! Nu le port pică. Dacă nu voi putea pleca o să mă prezint în continuare la program. Am vorbit cu Flavius, nu vreau să mă prezint la antrenamtele de grup pentru a nu le transmite din problemele mele. O să mă prezint și mă voi antrena conform contractului.”, a declarat Steliano Filip, pentru Digisport.

Plecări în lanţ de la Dinamo! Jucătorul notificat de clubul din Ştefan cel Mare

Dinamo restructurează masiv lotul pentru 2022. Trupa din Ştefan cel Mare a notificat încă un jucător că nu se mai bazează pe serviciile sale în meciurile rămase de disputat în acest sezon.

După ce Răzvan Popa şi-a reziliat înţelegerea cu Dinamo, clubul din Ştefan cel Mare l-a notificat şi pe atacantul sloven Marko Nunic, în vederea ruperii înţelegerii contractuale, scrie Fanatik.

După doar cinci meciuri în tricoul ,,roş-alb”, Nunic a fost notificat de club că Stoican nu se mai bazează pe serviciile sale. Cotat la suma de 200.000 de euro pe Transfermarkt, Nunic a rezistata mai puţin de trei luni de zile la Dinamo.