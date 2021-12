Flavius Stoican face restructurări de lot la Dinamo! Cine sunt cei cinci fotbalişti pe care nu se mai bazează

Mircea Rednic a fost demis de la Dinamo Bucureşti, după ce se certase cu mai mulţi jucători şi plănuia să dea nu mai puţin de 15 dintre ei afară.

În locul său a fost numit Flavius Stoican, care are mari ambiţii la revenirea în Ştefan cel Mare. Acesta nu are în plan să dea afară 15 jucători, ci doar 5.

Nikos Kainourgios, Michel Espinosa, Marko Nunic, Petar Gluhakovic şi Constantin Nica sunt fotbaliştii pe care Flavius Stoican nu se mai bazează la Dinamo, scrie GSP.

În schimbul celor cinci, Flavius Stoican aşteaptă tot atâţia jucători noi de la conducerea dinamovistă. Stoican a anunţat că va face tot ce este posibil pentru salvarea lui Dinamo Bucureşti de la retrogradare.

,,Sunt convins că a încercat să facă tot ceea i-a stat în putință, dar n-a fost să fie! N-o să caut alibiuri, că lotul e nu știu cum e, că bate vântul dintr-o parte, că nu știu ce lot mi-a rămas, că nu s-au făcut puncte, c-o fi, c-o păți! Știu la ce mă înham. Știu că suporterii vor fi mulțumiți. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere să salvăm echipa, cu toții, sunt convins că vom reuși. Chiar dacă cei mai mulți dintre microbiști nu ne dau șanse, sau mari șanse, vom face totul ca să fie bine pentru Dinamo.”, a precizat tehnicianul, pentru sursa citată.