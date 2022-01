Flavius Stoican nu vrea să mai audă de Steliano Filip: ,,Nu mai continui să-mi consum energia”

Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo Bucureşti, nu se mai gândeşte la Steliano Filip, jucător pe care a crezut iniţial că se poate baza în Ştefan cel Mare, în 2022.

După ce jucătorul a declarat că nu mai poate continua la formaţia ,,roş-albă”, Flavius Stoican declară că nu vrea să-şi mai consume energia cu un fotbalist al cărui gând este în altă parte.

,,Şi-a exprimat clar punctul de vedere, că nu mai joacă, iar eu nu mai continui să îmi consum energia pe un jucător în care eu credeam şi cred ca şi potential. Dar atâta timp cât nu mai doreşte…

Am incercat, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă ca el să pună umarul la salvarea echipei. S-au adunat multe supărări, frustrări, nu ştiu de unde şi cum le gestionează el.

Şi atunci a hotărât foarte clar că nu mai continuă la Dinamo, chiar dacă clubul nu îl va lăsa cu uşurinţă să plece.”, a declarat Flavius Stoican.

Steliano Filip, la capătul puterilor: ,,Efectiv nu mai pot continua! Am fost ameninţat”

Steliano Filip nu vrea în niciun fel să mai continue la Dinamo. Fundaşul de 27 de ani a ajuns la capătul răbdărilor după ceea ce i s-a întâmplat în finalul lui 2021.

După ce s-a certat cu mai mulţi fani ai lui Dinamo, Steliano Filip anunţă că nu mai poate continua în Ştefan cel Mare. Acesta a dezvăluit că a avut o ofertă din Ungaria, însă când s-a aflat totul, conducerea clubului a cerut bani în schimbul mutării.

,,Situaţia este mai complicată, pentru că nu sunt lăsat să plec, eu mi-am spus dorinţa, îi mulţumesc lui Mister că m-a înţeles, nu e vorba de orgoliu. Efectiv nu mai pot continua.

Am primit foarte multe mesaje, am fost ameninţat de unii suporteri, că ştiu unde locuiesc, că să văd ce păţesc. Am crezut că voi fi înţeles de conducere. Acum 1 lună jumătate, conducerea mi-a sus că pot merge la reziliere. Atunci am fost contactat dacă vreau să merg în Ungaria. Am spus că pot să mă duc liber dacă reziliez.

Am vorbit şi cu domnul Stoican după, am încercat să revin, dar din păcate nu se mai poate. Am încercat să fac cu echipa, dar am avut o discuţie cu Mister. Nu am vrut să-i încurc. Au aflat că am această ofertă. Mi s-a transmis să aduc bani. Am două luni restanţe.”, a declarat Steliano Filip, pentru Digisport.