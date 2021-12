Flavius Stoican, primul avertisment pentru jucătorii lui Dinamo: ,,Ne strângem mâna bărbăteşte”

Flavius Stoican este noul antrenor al lui Dinamo Bucureşti. Acesta i-a luat locul pe bancă lui Mircea Rednic, după ce acesta a fost demis de Iuliu Mureşan.

După ce a fost instalat la Dinamo, Flavius Stoican le transmite deja primul mesaj jucătorilor săi. Dacă aceştia nu vor fi cu gândul la echipă, sunt liberi să plece.

,,O să am o discuţie cu ei, eu trebuie să ştiu ce vor ei, dacă vor să joace fotbal la Dinamo şi merită, atunci sunt jucători ai lui Dinamo. Dacă simt că unul e cu gândul în altă parte, strângem mâna bărbăteşte şi «sănătate, Doamne ajută». Toată lumea care e sub contract cu Dinamo, e sub contract cu Dinamo.

Voi evalua şi vor veni la echipă jucătorii după ce voi lua referinţe. Sunt atâtea lucruri de făcut în viaţa asta şi nu putem fără pasiune şi dorinţă. Dacă îi simt că sunt aproape de echipă, îmi dau viaţa. Jucătorii au valoare, dar contează cât de conectaţi sunt la fotbal.

Viaţa lor trebuie să fie fotbalul, că de aia s-au apucat de fotbal. Suporterii au ajuns la un anumit grad de răbdare că nu am arătat nimic pe teren.”, a declarat Flavius Stoican, pentru Telekom Sport.