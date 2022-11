Florentin Pandele răsucește cuțitul în rana lui Gigi Becali: „Ce pot să spun? Asta este viața”

Patronul FCSB, Gigi Becali, este nașul de cununie al primarului orașului Voluntari, Florentin Pandele, cu Gabriela Firea.

„Mă bucură că Gigi Becali îl apreciază pe antrenorul de la FC Voluntari”, a transmis Florentin Pandele

După demisia lui Nicolae Dică, Becali nu a ascuns că-l vrea la echipă pe antrenroul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, dar acesta a decis să rămână la formația ilfoveană.

Ulterior, s-a spus că Pandele i-a tras pentru a doua oară preșul de sub picioare lui Becali, după ce în penultima etapă din sezonul trecut FC Voluntari a remizat în deplasare cu FCSB, 2-2, și a scos echipa roș-albastră din lupta la titlu.

Edilul neagă, însă, aceste speculații. „Am citit și eu în presă și am primit și anumite semnale că se dorește ca Ciobi să meargă la FCSB. Eu am transmis mesajul că rămâne ca dumnealui să ia hotărârea în acest sens.

Chiar i-am sugerat să facă alegerea cea mai bună pentru dânsul, dumnealui și familia dânsului. Țin foarte mult la continuitate, dar atunci când antrenorului i se face o ofertă mai bună mi se pare că este normal să-l lași pe el să aleagă lucrul acesta.

Faptul că a rămas este un mare câștig pentru noi. În România antrenorii se schimbă destul de des. Am zis că nu pricep foarte bine la fotbal, dar îmi doresc ca managementul de la noi să fie unul cât mai profesionist, așa cum este la echipa de baschet.

Domnul Gigi Becali, nașul nostru, ce pot să spun? Mă bucură că îl apreciază pe antrenorul de la FC Voluntari, dar asta este viața”, a spus Florentin Pandele, conform PRO Arena.