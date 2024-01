Florentin Petre are încredere în echipa națională: „România va avea în următorii ani o imagine frumoasă!”

Naționala României va juca în vara acestui an la EURO 2024, competiție găzduită de Germania.

Florentin Petre, fostul internațional român, a vorbit doar la superlativ despre „Tricolori”. Iată ce a spus despre calificarea la turneul final.

„România va avea în următorii ani o imagine frumoasă!”

„De la președintele Federației până la magazioner merită felicitări pentru această performanță. Eu îi susțin, i-am susținut și când le-a fost greu, la fel ca și pe Dinamo. Mă bucur că am ajuns acolo, că România va avea în următorii ani o imagine frumoasă. Iar jucătorii care vor compune lotul vor avea beneficii mari. Am fost și eu la două turnee finale și știu ce înseamnă”, a spus Florentin Petre, pentru Sport.ro.

„Sunt mândru că am jucat alături de marii jucători ai României!”

„Sunt mândru că am jucat alături de marii jucători ai României, și alături de o parte din Generația de Aur, am fost antrenat de mari antrenori ai României, am învățat de la fiecare câte ceva și încerc acum să le ofer din cunoștințele mele jucătorilor pe care-i antrenez”, a mai spus fostul dinamovist, conform sursei.