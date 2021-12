Florin Niță vrea să plece de la Sparta Praga: „Nu sunt apreciat aici!”. Ce spune despre revenirea în România

Goalkeeper-ul în vârstă de 34 de ani a rămas numărul 1 în poarta României după retragerea lui Ciprian Tătărușanu, însă Niță nu o duce prea bine la echipa sa de club!

Florin Niță a fost ales cel mai bun portar din campionatul Cehiei, însă cu toate acestea a devenit doar a doua opțiune la Sparta Praga în ultima perioadă. Românul a mărturisit că nu înțelege hotărârea antrenorului Pavel Vrba, care a decis subit să nu se mai bazeze pe serviciile sale. Astfel, goalkeeper-ul de drept al naționalei României se gândește serios la plecare și ia în calcul chiar și o revenire în fotbalul românesc, în cazul în care va avea vreo propunere.

Nici eu nu știu! Sunt surprins! Nu am primit nicio explicație concretă de la antrenor. Am vorbit cu directorul sportiv și cu restul antrenorilor și nu știu ce să-mi spună. A fost doar decizia antrenorului principal. Eu am încercat să vorbesc cu dânsul, dar, din păcate, nu am reușit.

E puțin mai dificil. Na, ce pot să fac? Trebuie să dau ce-am mai bun la antrenamente și să-i dovedesc că a făcut o greșeală atunci când m-a schimbat. Crede-mă că sunt om, nu sunt robot! Nu am cum să nu am o reacție, să nu pun la suflet. Mă deranjează… Dar spuneți-mi voi ce pot să fac?! Încerc să dau ce-am mai bun la antrenamente și poate o reveni la sentimente mai bune.

În momentul în care sunt acum… Sincer să fiu – și nu are sens să mint pe nimeni! -, mi-aș dori să fac pasul într-un alt campionat. Aici am observat că nu sunt apreciat cum ar trebui. Nu mă simt respectat… După atâtea rezultate bune, fiind și portarul din Cehia cu cele mai multe meciuri fără gol primit. Cred că sunt vreo șase… După un an senzațional, mă tragi pe linie moartă!

Un an foarte bun din toate punctele de vedere! Dacă nu ar fi fost finalul ăsta… După un meci în care toată echipa a jucat slăbuț și am pierdut cu 0-4, nu poți să iei o decizie și să schimbi portarul… După meciul ăla a fost ruptura și eu n-am simțit nimic din ce urma să se întâmple. Am făcut deplasarea cu echipa în Scoția pentru meciul cu Rangers. Înaintea meciului am avut două ședințe.

După prima dintre ele am ieșit din sala respectivă și antrenorul de portari mă cheamă. Am crezut că vor să-mi spună ceva legat de vreun jucător. Când mi-au spus: „Vezi că astăzi nu o să joci pentru că antrenorul a decis să te schimbe”. „OK, dar nu înțeleg, de ce?!”. Mi-au spus că o să fie doar pentru un meci. Iar după ce au mai trecut câteva meciuri am încercat să vorbesc cu oamenii să aflu. Poate nu îi place de fața mea sau poate nu fac ceva bine în meciuri, în antrenamente… Nu am aflat!

Da, pentru că nu mă simt respectat și nici apreciat. Sunt sută la sută sigur că dacă era un alt portar, de naționalitate cehă, nu îi spunea absolut nimeni ceva despre acel meci. Depinde de ce oferte o să vină. O să vedem. (n.r. despre o ofertă din România) Nu știu ce să spun acum. Eu niciodată nu spun niciodată. Chiar nu știu ce-mi rezervă viitorul.”, a spus Niță, potrivit Gsp.ro.