Florin Prunea, o nouă replică pentru Mircea Rednic: ,,A făcut obsesie pentru mine! Nu suntem veniţi cu pluta”

După ce Mircea Rednic l-a contrazis pe Florin Prunea în privinţa faptului că fiica sa, Luana Rednic, ar fi luat comisioane uriaşe de pe urma unor transferuri la echipele pe care acesta le-a antrenat, fostul portar a venit cu o nouă replică.

Aceasta este mai mult decât sigur că în procesul pe care îl are cu Mircea Rednic, instanţa îi va dreptate şi la apelul pe care l-a făcut antrenorul ,,câinilor”. Florin Prunea spune că este total în contradictoriu ca transferurile unui antrenor să fie operate de către o rudă.

,,Acest lucru trebuie să i-l spuneți lui Rednic, eu nu l-am atacat niciodată! A făcut o obsesie pentru mine, eu doar i-am răspuns. Eu cu colegii mei, nu prea vorbesc prin intermediul presei, dar dacă sare calul, n-am avut ce să fac, a trebuit să-i răspund. Îmi pare rău, dar a trebuit să-l pun la punct. Suntem în instanță. El m-a dat în judecată, eu am câștigat, acum e apelul. Cred că decizia va rămâne aceeași, ceea ce am spus, am probat.

Am momente când mai exagerez și eu, dar nu am făcut decât să-i răspund. Nu eu sunt cel care a aruncat piatra. Dacă el e obișnuit ca alții să-i accepte tâmpeniile, că văd că mai nou se ia de toată lumea, de foști antrenori… Cred că are lucruri mai importante de făcut la Dinamo decât să se ia de Prunea, de Bonetti…

Nu am băgat-o (n.r.- în discuție pe Luana, fiica lui Mircea Rednic) noi, e de notorietate. Au vorbit părinții jucătorilor, a apărut în presă, o spun documentele. Nu e nicio problemă că e agent de jucători, poate e unul bun, nu știu, eu nu o cunosc pe fata domnului Rednic, dar trebuie să-ți asumi când faci niște lucruri. E o contradicție, tu antrenor, iar o rudă să facă transferuri, doar jucătorii ei. Cred că nicăieri în lumea asta nu există așa ceva.

Nu am nevoie de banii lui Rednic. Noi nu știm cum se lucrează în România? Noi nu știm că se dau salarii în avans și banii se duc la impresari? Noi suntem proști? Mai vorbim și noi între noi, știm ce se întâmplă, nu suntem veniți cu pluta.”, a declarat Florin Prunea, pentru Digisport.