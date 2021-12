Florin Tănase, dedicație specială după gol! Ce a transmis fotbalistul și marea dorință pe final de an

Florin Tănase a marcat cele două goluri ale FCSB-ului în victoria cu 2-1 în fața celor de la UTA Arad, în etapa a 18-a din Liga 1.

La prima reușită din penalty, cea din minutul 22, a avut o dedicație specială. La finalul partidei, jucătorul de 26 de ani a explicat cui i-a dedicat golul și care a fost motivul.

”I-am dedicat golul soției mele, care este însărcinată. O să aducă pe lume un băiețel. Sper să mă urmeze și să ajungă fotbalist”, a declarat Tănase, la flash-interviul de după meci.

Internaționalul român și Medeea, nepoata cunoscutului jurnalist Robert Turcescu, pasionată de modă și de fotografie, au făcut cununia civilă în septembrie, după o vacanță de vis în Zanzibar. Nunta și cununia religioasă dintre Florin și Medeea Tănase, dar și botezul vor avea loc în anul 2022.

De asemenea, jucătorul FCSB-ului are și o dorință de final de an. Acesta a dezvăluit că obiectivul său personal este să câștige premiul de cel mai bun fotbalist român al anului, bazându-se pe numărul mare de goluri marcate în acest an. În sezonul trecut, Tănase a fost golgheterul Ligii 1, cu 24 de reușite, iar în cel actual are șapte goluri în 14 partide jucate în campionat.

”Dacă nu mă gândesc anul acesta, atunci când? Am marcat foarte multe goluri. Nu cred că un jucător român a mai marcat atât de multe goluri de foarte mult timp, așa că normal că mă gândesc. Acum, să vedem cine va câștiga”, a încheiat Tănase.