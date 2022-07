Florin Tănase, în lacrimi după eșecul cu Rapid: „Îmi cer scuze suporterilor! Nu știu unde e echipa din sezonul trecut!”

FCSB a pierdut aseară pe terenul celor de la Rapid cu 0-2, dezamăgind din nou cu jocul mult sub așteptări. Florin Tănase, căpitanul formației lui Toni Petrea, a vorbit după meci, vizibil dezamăgit.

Mai exact, vârful vicecampioanei României și-a cerut scuze în numele întregii echipe pentru jocul slab, declarând că scenariul se repetă în fiecare an: FCSB începe campionatul modest și ajunge să lupte pentru titlu în final.

„Nu mai suntem acea echipă ofensivă care pasa foarte bine, făcea pressing, recupera mingea sus!”

„Dezamăgire totală, am făcut un nou meci slab. Am făcut un meci dezastruos, trebuie să analizăm și să ne revenim. Vreau să îmi cer scuze suporterilor, în numele jucătorilor, pentru că i-am dezamăgit în acest start de sezon. Am avut câteva ocazii astăzi, din păcate n-am marcat. A făcut-o adversarul, felicitări lor.

Problema cea mai mare este că nu jucăm cum o făceam pe finalul sezonului trecut. Nu mai suntem acea echipă ofensivă care pasa foarte bine, făcea pressing, recupera mingea sus. Nu știu unde e echipa din sezonul trecut, aici nu mai este. Nu pot eu să spun care sunt cauzele.

Am revenit și în sezoanele trecute și am reușit să ne luptăm la titlu. Trebuie să facem asta și acum. Joi vom avea un meci foarte greu joi, pe care dacă îl vom câștiga altfel vor decurge lucrurile”, a declarat Florin Tănase, pentru Orange Sport.

Pentru FCSB urmează returul cu Saburtalo din Conference League. Meciul va avea loc la București, joi, 28 iulie, de la ora 20:30. În tur, georgienii au învins cu scorul de 1-0.