Florin Tănase, sincer în momentul în care a fost întrebat de transfer! Unde își dorește să ajungă

Căpitanul FCSB-ului a oferit prima reacție după egalul cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 0-0, în ultima etapă din anul 2021!

Roș-albaștrii au încheiat anul calendaristic cu o remiză și s-au îndepărtat la 10 puncte de liderul CFR Cluj. La finalul duelului din această seară, Florin Tănase a vorbit despre confruntarea cu covăsnenii și consideră că este un rezultat echitabil, ținând cont de desfășurarea partidei. Totodată, Tănase a discutat și despre transferul său din această iarnă și a dezvăluit că l-ar încânta mai mult o mutare în zona Golfului.

„Din păcate, nu am reușit să continuăm seria victoriilor. Este până la urmă un punct câștigat în deplasare. Este bine că nu am pierdut. Sepsi este o echipă bună, cu un public destul de numeros. Așa este fotbalul. Te poți încurca cu oricine și poți bate pe oricine. Ținând cont de desfășurarea meciului, ar trebui să fim mulțumiți cu un punct. Trebuie să ne pregătim bine, avem după primul meci cu cei de la CFR. Am pierdut doi oameni foarte importanți. Din cauza arbitrului. Parcă știa cine mai are galben, mai avea mie să îmi dea.

(n.r. despre plecarea de la FCSB) Rămâne de văzut. Să vină oferta scrisă și după vă vom comunica. Clauza este fixă, de 3 milioane de euro. Sunt discuții, dar să vedem. (n.r. ce alege dintre bani mai mulți sau prezența la națională) Îți spun sincer, bani mai mulți. Dar ce, acolo nu se joacă fotbal? Eu cred că nu mai sunt campionate așa de slabe.”, a spus Tănase, după meciul cu Sepsi.