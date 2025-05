Florin Tănase: Vrem să terminăm play-off-ul neînvinşi

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 2-0, că el şi colegii săi au sărbătorit câştigarea titlului până târziu noaptea trecută şi vor să încheie neînvinşi play-off-ul.

„Am arătat în acest an că suntem nişte jucători valoroşi. Ne bucurăm că în seara aceasta am reuşit să câştigăm. Am stat până după 1 noaptea. Dar trebuia să jucăm, să ne respectăm.

Vom juca la fel, vrem să terminăm play-off-ul neînvinşi. Mai avem două meciuri, cu Craiova şi cu CFR, pe care ne dorim să le câştigăm. Le mulţumim suporterilor, suntem mândri că ne susţin în aşa număr mare în deplasare şi cred că i-am făcut mândri”, a spus Tănase.

Formaţia FCSB, care în urmă cu o zi a câştigat a doua oară consecutiv titlul de campioană, a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Cluj, în etapa a opta din play-off-ul Superligii.