Florinel Coman: „Calc și eu o dată în careu și fac penalty”

FCSB a învins-o pe Sepsi, scor 2-1, iar Florinel Coman a recunoscut, la finalul partidei, că penalty-ul primit de covăsneni a fost corect acordat.

Florinel Coman a fost protagonist și contra lui Sepsi. A marcat golul de 1-0 și a comis un penalty.

„Venim după după o perioadă grea. Ăsta este fotbalul, ăsta este play-off-ul. Am simțit fundașul la primul gol, am văzut că îmi vine pe piciorul drept. Am vorbit cu un coleg înaintea meciului, mi-a zis să dau la colțul scurt, că pleacă portarul. Așa a fost!

La penalty-ul lor, calc și eu o dată în careu și fac penalty. Ca să mai glumim și noi… e penalty clar, ce să zic? În timpul meciului reacția mea a fost că m-ar fi lovit, dar e normal să încerci să obții ceva.

Azi am mai avut o ocazie cu stângul. Am ieșit pentru că nu mai puteam, am făcut foarte multe sprinturi. Am zis să las locul unui coleg mai proaspăt, care dă totul”, a spus Florinel Coman, la finalul meciului.