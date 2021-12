Florinel Coman, rezistent la durere: ,,A stat cu spatele în frigider”

Florinel Coman nu a avut parte de cel mai bun an când vine vorba de fotbal, însă este cunoscută deja pasiunea sa pentru tatuaje. Acesta şi-a făcut unul la care numai o şedinţă a durat 12 ore. Acesta a stat apoi cu spatele în frigider, după cum dezvăluie artistul Valentin Durlan.

Primul fotbalist care i-a călcat pragul a fost Adrian Mutu. Deian Sorescu, Pintilii sau Adrian Ilie s-au mai lăsat pe mâna lui Valentin Durlan. Cu un pian în salonul de tatuaje, artistul a rămas impresionat de Adrian Ilie, care ştie să cânte.

,,Am o colecție mare de tricouri. De la Pintilii am primul, apoi fiecare mi-a adus. De la Sorescu am două cu Dinamo și unul de la națională. Majoritatea tatuajelor lui Deian eu i le-am făcut. Spatele, brațele și acum am început…picioarele. E mai greu cu programările fiindcă sunt multe meciuri, se joacă din trei în trei zile.

Toți fotbaliștii sunt plângăcioși (n.red. – tatuajele sunt dureroase). Își doresc tatuaje mari și repede pentru că ei nu au timp mult la dispoziție. Dar, Florinel Coman a fost cel mai rezistent la durere. I-am făcut tot spatele, două ședințe, prima a durat undeva la 12 ore, cu pauze, după a stat cu spatele în frigider (n.red. – râde)…Acum se plânge.

Nu sunt tatuaje complicate, fiecare are câte o poveste, lui Roland i-am făcut 4-5, vine din Brașov când are pauze, când joacă în București.

Fac tatuaje de 11 ani și primul din fotbal a fost Adrian Mutu, prin 2014. Avem un prieten comun, el l-a adus la mine. I-am făcut un mesaj pentru soție, i-am refăcut o brățară avută din trecut, el are multe chestii simbolice, nu sunt foarte mari, mici și multe.

Pianul din salon? Au încercat să cânte și cineva la care nu mă așteptam, de fapt cred că nu se aștepta nimeni: Adrian Ilie știe să cânte. Are ureche muzicală, știe notele.”, a declarat Valentin Durlan, pentru ProSport.