Fost internațional, despre revenirea României pe Stadionul Steaua: „E un eveniment la fel de important ca meciul cu Armenia”

Jean Vlădoiu, component al reprezentativei de fotbal a României, a salutat revenirea echipei naționale pe Stadionul „Steaua” după o pauză de 12 ani.

„Întoarcerea în Ghencea e un eveniment la fel de important ca meciul cu Armenia. Stadionul și echipa națională aveau o chimie formidabilă. Ghencea era ‘Templul fotbalului românesc’, pe bună dreptate.

Eu am prins și șase ani la Steaua, cu meciuri importante în campionat și în cupele europene. Am jucat și cu naționala acolo, într-o perioadă extraordinară pentru noi. Ne simțeam foarte bine acolo, pentru că tribunele erau foarte aproape de gazon, îi simțeam lângă noi pe suporteri, exista o presiune în plus pe adversar.

Cred că noul stadion e unul foarte frumos și mult mai modern, oferă condiții mai bune de joc. Mirel Rădoi știe și el ce înseamnă Stadionul ‘Steaua’, a jucat acolo, a fost casa lui mult timp. Cred că e o emoție și un privilegiu să se reîntoarcă acolo. Echipa națională a avut evoluții și victorii mari în Ghencea și sper să se reînnoade rezultatele și tradiția din 1990-2006 cu cele ale actualei generații”, a declarat Vlădoiu potrivit Sport.ro.

Naționala de fotbal a României va evolua cu reprezentativa Armeniei, în această seară de la ora 21:45, într-un meci din cadrul Grupei J a CM 2022.