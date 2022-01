Show cu Marius Şumudică la Malatyaspor! Turcii i-au adus baclava în cantonament! Mesajul antrenorului

La ultimul antrenament al lui Malatyaspor, Marius Şumudică a avut parte de o vizită din partea oficialităţilor din Malatya. Aceştia l-au delectat pe Marius Şumudică, iar tehnicianul nu a rămas indiferent şi a transmis imediat un mesaj prin intermediul platformelor de socializare.

Acesta a transmis că se simte onorat că are parte în cintinuare de susţinerea conducerii, dar şi din partea autorităţilor locale, care i-au promis un paşaport turc dacă salvează echipa de la retrogradare.

,,Împreună suntem Malatya. Suntem cu toții în spatele acestei echipe și lucrăm pentru a îmbunătăți lucrurile. Sunt onorat să primesc sprijinul total din partea tuturor celor din acest club și de către autoritățile locale. Aceasta arată cât de profundă este legătura noastră.

De asemenea, sunt onorat de faptul că mi s-a promis un pașaport turc dacă o salvez pe Malatya de la retrogradare. Așa cum am făcut din prima clipă în care am ajuns aici, am lucrat cu normă întreagă pentru a dovedi că sunt unul dintre voi.”, a scris Marius Şumudică, pe Twitter.

Together, we are Malatya.

We are all behind this team and we work to make things better.

I am honoured to be shown full support by everyone at this club and by the local authorities. This shows how profound our connection is. pic.twitter.com/nB6bgICa2f

— Marius Sumudica (@CoachSumudica) January 9, 2022