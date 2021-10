Fotbalistul care pune umărul la dezastrul lui Dinamo! A fost adus la echipă chiar de Mircea Rednic

Formația din Ștefan cel Mare primește lovitură după lovitură din partea foștilor fotbaliști, astfel că a mai pierdut un proces la TAS!

Concret, Dinamo are la dispoziție o lună pentru a achita 50.000 de euro, bani pe care îi datorează lui Jordan Mustoe, notează Fanatik, Acesta a venit în anul 2019 în România, la cererea actualului antrenor al echipei, Mircea Rednic, însă nu a reușit să stea doar câteva luni în Liga 1.

Acum, fundașul stânga cere 50.000 de euro după ce i-a acuzat pe oficialii clubului că i-ar fi falsificat semnătura prin care acesta accepta rezilierea contractului. Decizia vine ca urmare a sesizării jucătorului a celor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care i-au dat dreptate după ce au judecat cazul.