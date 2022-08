FRF a prezentat doi selecționeri în aceeași zi: „Am intrat în contact cu staff-ul care a fost înainte”

Emil Săndoi și Daniel Pancu sunt, de marți, 16 august, noii selecționeri ai naționalelor de fotbal U21 și U20 ale României.

Emil Săndoi va discuta în zilele următoare cu Florin Bratu, predecesorul lui

Cei doi au fost prezentați de către directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță. „Aș vrea să mulțumesc Federației că s-a gândit la mine. Va fi o muncă dificilă. Chiar dacă turneul final este peste un an, acțiunile pe care le vom avea sunt foarte puține.

Vor fi trei întreruperi, șase meciuri. Este o responsabilitate foarte mare pentru mine. Atunci când antrenezi o națională, reprezinți o națiune. Am intrat în contact cu staff-ul care a fost înainte la U21.

În zilele următoare, aș vrea să-l sun pe Florin Bratu, el a lucrat cu un grup mare de jucători. Este în măsură să-mi explice o stare de fapt.

Știu că începem cu două amicale foarte puternice, cu Spania și Olanda, poate principalele forțe din Europa. Timpul ne presează, așa că o să monitorizăm toți jucătorii și o să fim în contact cu antrenorii de la cluburi.

Îmi place să lucrez cu jucători tineri. La Târgoviște am avut chiar și patru jucători sub 21 de ani. Noi, românii, suntem talentați, dar apar probleme atunci când se face trecerea de la juniori la seniori. Munca noastră trebuie să fie și în plan mental”, a spus Emil Săndoi.

Daniel Pancu vrea să promoveze cât mai mulți jucători la U21

Daniel Pancu, fostul director al Academiei FC Voluntari, va ocupa funcția de selecționer al României U20. „Le mulțumesc celor din FRF care s-au gândit la mine. Este o zi de mare bucurie, o postură care mă onorează și mă responsabilizează.

Am stat mult timp pe bară, dar este și vina mea. Am avut câteva oferte dupa desparțirea de Poli Iași, le-am refuzat. Am învățat mult în perioada asta cât am stat acasă. Am făcut multă muncă analitică, fiind implicat și la o televiziune de sport.

Toți antrenorii, cum este și cazul meu, își doresc să pregătească zi de zi, mai ales tineri. Pentru a le imbunătăți educația și mentalitatea este nevoie de multă muncă în afara antrenamentelor. Voi merge la cluburi, la academii.

Îmi doresc ca la sfârșitul acestui mandat să promovez cât mai mulți jucători la naționala superioară, la U21”, a spus fostul atacant al Rapidului.

Mandatul lui Daniel Pancu expiră în martie, după care se va „muta” la naționala U21

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a explicat cum au stat lucrurile în cazul fostului selecționer U21, Florin Bratu. „Era un contract cu drept de renegociere după un an de zile.

Nu ne-am inteles pentru a merge împreună în continuare. Ne-am despărțit prieteni, ăsta este adevărul despre ce s-a întâmplat cu Florin Bratu”, a spus el.

„Principalul obiectiv este să promovăm jucători unde suferim cel mai mult, adică la echipa mare. Există frustrari când Edi Iordănescu alege jucători la U20 si U21.

Daniel își termină mandatul în martie 2023, când sunt programate ultimele meciuri amicale, după care se va alipi staff-ului lui Emil pentru a pregăti meciurile de la Campionatul European.

Obiectivul concret este calificarea în semifinale la Campionatul European de tineret”, a încheiat Stoichiță.