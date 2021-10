FRF, gata să aducă un nou selecționer în locul lui Rădoi! Despre cine este vorba + salariul uriaș cerut de acesta

Actualul selecționer al primei reprezentative este tot mai criticat în spațiul fotbalului românesc, după anunțul făcut la finalul duelului cu Armenia!

Două victorii o mai despart pe România de barajul pentru turneul din Qatar, însă Mirel Rădoi nici nu concepe să mai stea pe banca naționalei după ultimele jocuri din preliminarii. Deși are șansa de a-i duce e tricolori la un Mondial, după mai bine de 23 de ani de absență, Rădoi pare că este hotărât să plece de la prima reprezentativă, astfel că FRF este nevoită să se miște rapid pentru a-i găsi un înlocuitor.

Astfel, potrivit informațiilor Antena Sport, Burleanu și Stoichiță îl au în vizor pe Dan Petrescu, actualul antrenor al celor de la CFR Cluj. „Bursucul” s-a reîntors de curând în Gruia, însă ar spune DA unei preluări a echipei naționale a României doar cu o singură condiție.

Concret, fostul fundaș al Generației de Aur cere nu mai puțin de 600.000 de euro pe an plus bonusuri pentru a părăsi campioana și a veni pe banca naționalei, scrie sursa citată. Conform actualului contract, Mirel Rădoi are un salariu anual de 250.000 de euro.

Cu toate acestea, Federația Română de Fotbal mai are o variantă de rezervă, în cazul în care oficialii forului național nu vor ajunge la un consens cu Petrescu. Astfel Edi Iordănescu, al cărui post la FCSB este din ce în ce mai șubred, după ieșirile lui Gigi Becali, ar reprezenta o a doua variantă pentru Burleanu și Stoichiță, pentru postul de selecționer al României.

“Iordănescu are treabă multă la FCSB. M-am angrenat într-un proiect pe care mi l-am asumat, un proiect care e o provocare importantă pentru mine, dar nu e prima oară când intru în astfel de momente și în astfel de proiecte și cred că, cu cât munca va fi mai grea, pentru că nu este ușoară, chiar este o muncă grea și în final dacă ne vom îndeplini obiectivele și satisfacția va fi la fel de mare”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.