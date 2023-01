Gabriel Tamaș a explicat de ce a semnat cu Concordia Chiajna: „Am vrut să merg la normalitate! Aici totul este roz”

Fundașul român Gabriel Tamaș a semnat cu Concordia Chiajna un contract valabil până în vară.

„Am vrut să merg la normalitate”, a spus Gabriel Tamaș, mulțumit că la Concordia Chiajna banii se dau la zi

El s-a despărțit de Petrolul Ploiești la jumătatea lunii octombrie, nemulțumit de faptul că banii nu se plăteau la zi. Gabriel Tamaș se află în cel de-al 24-lea sezon al carierei, perioadă în care a jucat la 17 echipe.

În 2013 a semnat cu CFR Cluj, dar a fost dat afară după câteva zile, fără să se apuce să facă nici măcar un antrenament.

„Am avut mai multe discuții, câteva clare, câteva doar discuții. Am ales Concordia Chiajna pentru că am vrut să aleg, de când am revenit în țară am vrut să merg și eu la normalitate.

Normalitatea reprezentând banii la zi, adică ceea ce se discută cu președinții sau managerii, patronii. Să-i avem și noi la zi, că de asta suntem plătiți, nu? Să jucăm fotbal și să câștigăm banii la zi ca în orice fabrică.

Am ales Concordia pentru că m-am interesat și am urmărit parcursul echipei, păcat că se chinuie de ceva timp să promoveze și nu au reușit.

Aflând de la jucători și de la alți oameni din fotbal că totul este roz pe românește, adică sunt plătiți jucătorii la zi, păcat că nu au rezultate ca să promoveze”, a declarat Gabriel Tamaș, conform PRO Arena.