Gândurile Simonei Halep după ce a trecut de Gabriela Ruse la Cluj-Napoca: „A fost o bucurie”

Simona Halep (18 WTA) a debutat cu dreptul la Transylvania Open. A câștigat în fața Gabrielei Ruse, cu 6-1, 6-2.

Imediat după meciul care a durat o oră și 14 minute, jucătoarea de 30 de ani și-a spus primele impresii despre jocul inaugural pe care l-a avut competiția ce are loc la Cluj-Napoca.

”M-am simțit foarte bine pe teren, venind la Cluj e mereu o bucurie. Chiar dacă n-avem public, i-am simțit aproape de mine, cu toate pozele din oraș.

Vreau să le mulțumesc organizatorilor, mă simt ca acasă. Mă bucur că am făcut un meci bun, nu e ușor să joci împotriva unei adversare din aceeași țară, care are un an extraordinar, a intrat în Top 100.

A fost o bucurie să fiu pe teren și sper ca mâine să joc la fel de bine. Când ai încredere, intră cam toate loviturile. Mă simt bine, e plăcut să fii la Cluj.

A fost prima mea accidentare gravă, bine că n-a fost mai devreme, ci la 30 de ani. Nu am știut să gestionez bine, m-am grăbit pentru a juca la Wimbledon. M-am descurajat, recunosc, a fost un moment greu, nu știam dacă pot reveni la nivelul de astăzi

Am o lună-două de când mă chinui, dar am început să simt terenul, să fiu sigură pe corpul meu, alerg. Când ți-e frică, nu poți fi 100%. Va fi greu să revin acolo unde îmi doresc, dar mă bucur că sunt din nou pe teren, aptă de joc.

Suntem toți triști că fanii nu pot fi în tribune, de fiecare dată e o atmosferă incredibilă la Cluj. Trebuie să avem grijă de noi și așa ne vom putea bucura din nou împreună de tenis”, a declarat Simona Halep, după meci.