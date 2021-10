VIDEO | Simona Halep, victorie categorică împotriva Gabrielei Ruse, în primul tur de la Transylvania Open

În primul set, care a durat mai puțin de 30 de minute, sportiva de 30 de ani a dominat-o clar pe adversara ei, câștigând cu 6-1. Ruse a reușit să ia primul ei game abia la 5-0.

Setul secund a fost unul mai disputat. Românca de 23 de ani a câștigat primul game al setului, dar Halep a revenit și a condus cu 3-1.

Ocupanta locului 85 în ierarhia mondială nu s-a lăsat și a mai făcut un game, dar insuficient pentru a reveni cu adevărat în meci.

Tot Simona Halep a condus ostilitățile. Aceasta a făcut 4-2, după care a reușit un break, unul în care a livrat două dintre cele mai frumoase puncte ale turneului.

În cele din urmă, constănțeanca s-a impus în fața Gabrielei Ruse, scor 6-1, 6-2.

Commanding performance in Cluj-Napoca 💪

🇷🇴 @Simona_Halep secures the win over fellow Romanian Ruse at the @TransylvaniaOpn! pic.twitter.com/rcd4gZ1FkY

— wta (@WTA) October 27, 2021